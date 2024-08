Loris Vergier i Valentina Höll, nous campions del món de descens.

Avui s'ha viscut una jornada històrica del ciclisme de muntanya amb les finals de descens Elit dels Campionats del Món UCI de BTT, en les quals el francès Loris Vergier i l’austríaca Valentina Höll s’han proclamat campions del món de la disciplina en dues respectives curses espectaculars i plenes d’emoció que no s’han decidit fins al darrer sospir. Tot plegat ho han fet enmig d’un ambient elèctric a l’àrea de Fontanals amb milers d’aficionats a la BTT que no s’han volgut perdre el millor espectacle sobre les dues rodes.

Final del descens masculí (DHI)

El resident a Andorra, Loris Vergier, ha obtingut el seu primer títol mundial Elit en una final espectacular i en què la caiguda del màxim favorit, el seu compatriota i també resident al país, Loïc Bruni, ha sigut clau. La cursa no podia haver estat més ajustada i de fet els cinc riders han quedat en menys d’un segon de diferència. Vergier ha completat els 1,9 km i 457 metres de desnivell de descens en 2’38’’661, registre que l’ha servit per ser primer amb només 148 centèsimes de diferència respecte al seu compatriota, Benoit Coulanges, que ha obtingut la plata, mentre que el canadenc Finn Iles ha estat bronze a només 169 centèsimes del campió mundial.

Per la seva part, Bruni ha estat el darrer a baixar i en el tercer punt intermedi estava anant pràcticament dos segons més ràpid que Vergier en aquell punt, però poc després ha caigut i ha acabat amb les opcions d’obtenir el títol mundial, i automàticament Vergier s’ha proclamat campió. “És increïble. No pensava que fos la temporada per aconseguir-ho, però podríem dir que he tingut la sort. No pensava que fos possible, és una mica irreal, i crec que tota la mala sort que he tingut aquest any i els anteriors l’he compensat. No puc estar més feliç”, ha assenyalat el rider francès. “Abans de la caiguda pensava que seria un podi de francesos al complet i seria cool. Malauradament (Bruni) ha caigut i m’ha deixat el seu mallot. Jo estic molt feliç i pel que m’ha dit ell també està molt content per mi. De vegades caiem i d’altres no, i estic molt content”, ha afegit. A més, el fet d’haver aconseguit el mallot de l’arc de Sant Martí a Andorra, ho ha fet més especial. “Fer-ho on passo més temps a la meva vida és el cim, no podria somiar-ho millor”, ha conclòs. En la classificació final del descens també ha destacat la setena posició de l’espanyol Ángel Suárez a només 1’’3 del guanyador, mentre que l’andorrà Arnau Graslaub ha acabat en la 74a posició malgrat patir una caiguda durant la seva baixada (+22’’623).

Final del descens femení (DHI)

Valentina Höll ha obtingut el seu tercer títol mundial consecutiu a la final del descens femení en un frec a frec molt ajustat amb Myriam Nicole. L’austríaca i la francesa s’han anat intercanviant els millors registres en els diferents punts intermedis, però en el darrer i definitiu, ha estat la vigent campiona qui s’ha imposat per retenir el títol. Höll ha completat la baixada en 3’00’’212 i Nicole s’ha quedat a només 520 centèsimes, mentre que la britànica Thanee Seagrave ha completat el podi a 1’’212. “No ho puc descriure. No creia que seria capaç de mantenir amb les rivals aquí perquè he tingut dificultats amb agafar velocitat els últims dies. No tinc paraules”, ha assenyalat l’austríaca, que ha comentat que “estava intentant no pensar massa en què havien fet les altres. No tenia ni idea de qui liderava abans de fer la meva baixada. Sabia que seria una cursa ajustada i he pogut acabar amunt”. “Avui segur que festejaré”, ha conclòs.