L'FC Andorra s'estrena a casa amb victòria

Victòria de l'FC Andorra en l'estrena de la temporada a l'Estadi Nacional contra el Barça Atlètic després d'uns últims minuts frenètics. Els de Ferran Costa han pogut marcar i sumar de tres en un dels duels més importants de la temporada, on, a més, han pogut trencar la metodologia de joc que portaven des de l'arribada de l'entrenador de Castelldefels a l'equip, informa l'ANA.



La prèvia del partit ha estat marcada per l'homenatge a la palista Mónica Doria i l'atleta Nahuel Carabaña pel seu gran paper als Jocs Olímpics de París, on han pogut realitzar el servei d'honor. L'àrbitre Pablo Monterrubio ha donat el tret de sortida al duel, i, només un minut més tard, Clemente ha intentat aprofitar un servei de banda Sergio Molina per obrir el marcador sense encert. Des dels primers minuts, s'ha vist una bona dinàmica tricolor, marcada per les ocasions i el bon ritme ofensiu a l'àrea contrària. La més clara dels locals ha estat al 31', on Lautaro de León ha aprofitat el contraatac per xutar des de la banda dreta.



Per la seva banda, el combinat dirigit per Albert Sánchez ha anat creixent a mesura que han anat passant els minuts. El filial de l'FC Barcelona ha trobat les ocasions a base de sortides i aprofitant les errades contràries. Unai Hernández (16') apareixia en un xut que ha pogut interceptar Nico Ratti i, finalment, ha tocat al pal. Al 38', un córner favorable als blaugranes ha permès que Guille Fernández quasi poses el 0-1 al digital. Molta ocasió i poc encert pels dos equips, que no han baixat la intensitat en cap moment.



La dinàmica de partit no ha variat a la represa, amb la gran diferència que els tricolors han posat en joc una nova carta: els tirs llargs, potents i, sovint, des de fora de l'àrea. Christos Almpanis, Martí Vilà i Manu Nieto han provat sort amb la nova metodologia abans que arribes el gol local. Al 74', Álvaro Peña ha obert el marcador amb un gol descomunal des del centre de l'àrea. I a partir d'aquest instant, el duel romandria trencat fins al final.



Minut 81. Óscar Urdeña seria l'encarregat de tornar a posar les taules en un xut fluix que ha acabat desviant un defensa tricolor, deixant al porter argentí totalment venut. I en només cinc minuts, Martí Vilà ha centrat a un Álvaro Martín que tot just acabava d'entrar per fer el 2-1 que ha deslligat l'alegria andorrana. El Barça Atlètic ha intentat matar la victòria tricolor inclús en els sis minuts d'afegit, però la bona defensa i les contínues ocasions ho han impedit.



El pròxim repte de l'FC Andorra serà contra el Tarazona (8 de setembre, 12 hores), on buscaran poder encabir una ratxa de bons resultats que els pugui mantenir a la classificació.