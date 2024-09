Costa: "Volem ser un equip que sent el que fa, que vol transmetre i enganxar a la seva gent"

L'Andorra va sumar la seva primera victòria de la temporada després de vèncer per 2-1 al Barça Atlètic en la segona jornada de la Primera RFEF. L'Estadi Nacional va acollir el seu primer partit oficial de la campanya, el qual es va convertir en el primer triomf gràcies als gols d'Álvaro Peña i Álvaro Martín.

El suport de l'afició, 1821 persones concretament, va ser clau per empènyer al conjunt andorrà: "Vull agrair a l’afició com ha estat amb l’equip durant el partit. L’ha rebut molt bé fent que entrés molt bé al joc. Els primers minuts han estat una declaració d’intencions per tots els que han vingut al Nacional, volem ser un equip que sent el que fa, que vol transmetre i enganxar a la seva gent", va afirmar Costa. En aquest sentit, el tècnic tricolor va ponderar que "en el tram final l'afició ens va ajudar després del cop del gol encaixat, teníem el partit controlat amb situacions fins i tot per tancar-lo, la nostra gent ens ha ajudat a empènyer, l’equip que ha reaccionat refent-se d'una manera brutal, encaixant el cop i continuant treballant per guanyar el partit", va ressaltar.

D'altra banda, l'entrenador va posar en valor el treball de tots els jugadors: "Hem guanyat com a equip, tots els que han participat han fet una feina brutal i els que van entrar després han sigut determinants per donar l’empenta final", va destacar Costa, elogiant la contribució de tots. Quant al rival, el tècnic va elogiar la qualitat dels jugadors blaugranes per valorar encara més el treball dels seus: "Crec que ha estat un partit molt exigent, contra jugadors que jugaran a primera divisió amb un nivell bestial i estic molt satisfet amb la feina de l’equip".

Tot i la victòria, Costa va subratllar que l'equip encara estava en procés de creixement: "Continuem sent un equip en construcció, portem nou partits junts, dos oficials, hi ha moltes cares noves i hem d’anar creixent junts. Serem un equip en construcció durant tota la temporada", va explicar. Continuant en la mateixa línia, el tècnic també va destacar la importància d'aprendre de cada partit i mantenir la humilitat en una categoria tan competitiva com la Primera RFEF: "Hem d’anar aprenent coses constantment i que ens permeti anar pujant esglaons com a equip. L’actitud dels jugadors després del partit a Bilbao va ser excel·lent, volien entendre què va passar, i el treball durant la setmana em fa sentir que serem capaços d’agafar les coses que ens aportin i anar evolucionant com a equip", va detallar Costa.

En darrer punt, l'entrenador de l'FC Andorra va puntualitzar la dificultat de tots els rivals que disputen la categoria ponderant que "encarem cada partit amb humilitat i amb respecte, amb personalitat per ser l’equip que volem ser, perquè l’Andorra té una manera determinada de fer les coses, però amb la màxima humilitat del món. És una categoria hipercompetitiva, i el dia que no estàs al 150% se te'n va el partit en una acció", va concloure Costa.

Amb aquesta victòria, l'FC Andorra va sumar els seus primers tres punts de la temporada i ho va fer davant la seva afició. El següent compromís pels tricolors serà el duel contra el Tarazona, corresponent a la tercera jornada de la competició, en el qual buscaran la primera victòria fora de casa.