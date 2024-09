L'homenatge a Rosa Carreras marca la celebració del 35è aplec de la Sardana

El cap de setmana de la sardana ha continuat aquest diumenge a Encamp amb la celebració del 35è aplec de la sardana. L'acte s'ha pogut desenvolupar a la plaça dels Arínsols, ja que davant les precipitacions caigudes a primera hora del matí, el Comú havia decidit traslladar l'acte en el Complex Esportiu i Sociocultural, però finalment la pluja ha parat i s'ha pogut celebrar a l'aire lliure. Les cobles Flama de Farners i la Jovenívola de Sabadell han fet dansar els participants que no s'han volgut perdre la celebració, informa l'ANA.



La parròquia encampadana ha viscut dos dies plens de sardanes. El dissabte va tenir lloc el 29è concurs i des del comú estan contents de com han anat els dos dies. "En fem una valoració molt positiva", ha destacat el conseller de Cultura d'Encamp, Joan Sans. Des del 2022 el govern comunal s'encarrega d'organitzar i mantenir viu l'aplec a causa de la desaparició de l'única colla que hi havia. "Per nosaltres és molt important i sobretot tenint en compte que ja fa anys que no tenim l'agrupació sardanista La Grandalla, una agrupació que havia estat la que havia aixecat un aplec d'aquestes característiques a casa nostra", ha esmentat el conseller.



Aquesta tarda l'aplec continuarà amb més sardanes per ballar. Serà aquí quan la corporació realitzarà un homenatge pòstum a Rosa Carreras Pont, una persona clau en la creació de La Grandalla i en la celebració de l'aplec sardanista com el que ha tingut lloc aquests dos dies. "Va ser molt important sobretot pel món de la sardana",ha asseverat Sans. Carreras era gironina, però es va establir a la parròquia durant molts anys fins que el maig va traspassar. "Tenia una petita merceria a l'avinguda Joan Martí i de forma altruista en el magatzem de la seva merceria feia classes pels més menuts del poble i la portem en el cor molts de nosaltres perquè amb ella s'havien format i havien descobert la sardana", ha afirmat el titular de Cultura. Per això el Comú entregarà a la família un obsequi commemoratiu en record per la tasca que va desenvolupar.