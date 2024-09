Xavi Cardelús acaba 22è en un complicat Gran Premi de l’Aragó

Xavi Cardelús s’ha classificat en la 22a posició al Gran Premi de l’Aragó, celebrat avui al circuit de Motorland. La cursa ha estat marcada per unes condicions molt complicades, ja que la pluja caiguda durant la nit ha deixat l’asfalt brut i ha afectat notablement el rendiment dels pneumàtics.

Cardelús, que sortia des de la novena fila de la graella, ha tingut un inici de cursa intens. A la primera volta ha aconseguit recuperar tres posicions, però immediatament després n'ha perdut tres més. A partir d'aquí, el pilot ha començat una remuntada progressiva que l'ha portat a estabilitzar-se en la 23a posició, mantenint un ritme constant i marcant una volta ràpida de 1’54.538.

A l’última volta, Xavi Cardelús ha recuperat una posició més, creuant la línia de meta en 22a posició, només mig segon per darrere de Jeremy Alcoba, que ha acabat 21è.

Després de la cursa, el pilot de Fantic Racing ha valorat el cap de setmana: "Posicions i resultats al marge, la cursa d’avui ha estat complicada per les condicions de l’asfalt. Al llarg de la primera part de la prova m’he vist amb el ritme i les condicions per atacar un una mica més, però l’asfalt estava tan brut que quan et sorties mínimament de la traçada es convertia en gel i lliscava moltíssim". Així tot, el pilot tenia clar que "mirar d’arribar en paral·lel amb un altre pilot a una frenada era sinònim de caiguda gairebé segura perquè no hi havia gens de grip. Les condicions de l’asfalt han fet que el cap de setmana hagi estat molt complicat", ha detallat. Finalment, Cardelús ha conclòs: Està clar que volem més, però crec que, tenint en compte les circumstàncies, hem d’estar satisfets de com ha anat tot plegat i de com hem anat treballant des de divendres.”

El pròxim Gran Premi de la temporada es disputarà el cap de setmana que ve al circuit de Misano Marco Simoncelli, on Cardelús intentarà millorar el seu rendiment.