Marticella confirma que Pal Arinsal formarà part de les World Series els dos pròxims anys

Els Campionats del Món UCI de BTT 2024 han conclòs avui, Pal Arinsal ha acollit aquesta setmana els millors riders del món, que han ofert moments per a la història de les dues rodes en les 17 finals que s’han disputat entre dimecres i avui, i tant els mateixos ciclistes, com els seus equips. “Hem tingut una molt bona acceptació per part del públic d’aquests mundials. Només hem rebut felicitacions de part de tothom, començant pels ciclistes de l’UCI, que se senten com a casa quan venen aquí a Andorra”, ha assenyalat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa. Per la seva part, el director general dels Campionats del Món UCI de BTT 2024 i de Pal Arinsal, Josep Marticella, ha destacat que “amb tota la modèstia i humilitat, ens hem de posar una nota alta, perquè l’UCI ens ho ha dit, i els equips i competidors així ho han valorat també. Em quedaria amb això, aquesta nota que ens posen des de fora”. A més Marticella ha afegit que “la nota final la posarem valorant el retorn econòmic i mediàtic, que el presentarem en el seu moment de manera calmada i ben feta”.

D'altra banda, Josep Marticella també ha confirmat que Pal Arinsal continuarà formant part del calendari de les World Series els dos pròxims anys, a falta que el calendari es faci oficial. “Estem amb ganes de seguir i en volem més. No ens podem quedar aquí. El 2025 i el 2026 hi haurà Copes del Món, no pot ser d’una altra manera, hem de seguir. No s’entén un circuit de la Copa del Món sense la presència de Pal Arinsal. Nosaltres continuarem treballant i vindran nous reptes”, ha assegurat. D’aquesta manera, Andorra es continua refermant com a seu fixa del calendari internacional de la BTT, on ja fa anys que és tot un referent.