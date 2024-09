Alan Hatherly i Puck Pieterse es coronen campions del món a Andorra

El colofó dels Campionats del Món UCI de BTT ha arribat amb les curses Elit i U23 de cross-country olímpic, per a les quals novament s’han aplegat milers d’aficionats a la Caubella per crear i viure un gran ambient i passió per les dues rodes. El gran vencedor i nou campió del món ha estat el sud-africà, Alan Hatherly, que ha executat una gran cursa de principi a fi, situant-se en tot moment en el grup capdavanter i tenint una bonica lluita amb el francès Victor Koretzky, que es va coronar campió del món del short track divendres a Andorra. Ambdós s’han escapat a partir de la tercera volta juntament amb el britànic Charlie Aldridge. “Tenia molta pressió sobre les meves espatlles, en part és la cursa de casa per mi, ja que visc aquí durant bona part de la temporada. Sabia que tenia opcions d’anar a buscar la victòria avui, però guanyar de veritat és increïble i estic molt orgullós de mi, del meu país i del meu equip", ha declarat el nou campió mundial.

Pel que fa als andorrans, Kilian Folguera (68è) i Oriol Pi (71è) han estat doblats a falta de dues i tres voltes pel final, respectivament, mentre que Xavi Jové ha tingut un problema mecànic que no li ha permès continuar després de dues voltes.

Final del cross-country olímpic Elit i U23 femení (XCO)

La jove ciclista neerlandesa, Puck Pieterse, de només 22 anys, s’ha proclamat campiona del món d’XCO a Pal Arinsal després de completar una cursa impecable en tots els sentits. Ha agafat el lideratge al primer revolt i ja no l’ha deixat anar en cap moment. Quant a l'andorrana, Jèssica Cruz ha acabat 59a després d’haver estat doblada a les acaballes de la segona volta.

Final de cross-country U23 masculí (XCO)

En la cursa del cross-country olímpic U23 masculí, el triomf ha estat per al francès Luca Martin, que s’ha imposat al suís Dario Lillo amb un gran atac en la darrera volta per endur-se el mallot de campió del món de la disciplina. Per la seva part, l’andorrà Roger Turné ha executat una bona actuació i s’ha quedat a les portes d’acabar la cursa, però ha estat doblat a les acaballes de la quarta i penúltima volta, i finalment ha estat 72è.