Les artistes Gemma Piera i Andrea Camp premiades en l'Ordino Jardins d'Art

La varietat de propostes artístiques que han presentat els i les artistes en la cinquena edició de l'Ordino Jardins d'Art ha generat dificultat en el jurat per escollir els premiats. Durant l'acte d'entrega dels guardons, la consellera de cultura d'Ordino, Mònica Armengol, ha explicat que la decisió "ha estat molt difícil" perquè "les propostes han estat "molt interessants i diverses". El premi entregat pel Govern d'Andorra se l'ha emportat Andrea Camp, mentre que el guardó lliurat pel comú ha estat per Gemma Piera. D'altra banda, el jurat ha donat dos accèssits, un a Fabián Díaz i l'altre a Yolanda Sanmarcos, informa l'ANA.



"Em fa una il·lusió extraordinària perquè no m'ho esperava", ha explicat Gemma Piera. "Que m'escullin per venir en el Jardins d'Art per mi ja és un premi perquè interrelacionar l'obra amb l'espai exterior em motiva moltíssim perquè en altres llocs no ho puc fer i em venen moltes ganes de fer coses diferents i sempre m'ho passo molt bé", ha detallat la guanyadora del premi comunal, valorat en 3.000 euros.



L'artista ha creat un treball artístic a partir de les cartes que va escriure la seva àvia pel seu marit, mentre estava malalta. Les frases més repetides les ha penjat en un arbre a través d'unes banderoles tibetanes. La consellera de cultura ha confessat que en aquest cas "hem estat molt ràpidament d'acord amb el guanyador del premi del comú d'Ordino", però en la resta "hi havia molts artistes que els valoràvem molt positivament i ha costat prendre la decisió de qui atorgàvem premi i aquí no". De fet, la titular de cultura ha destacat la diversitat de "propostes amb conceptes molt diferents i temàtiques i tècniques força variades". També ha posat de manifest la qualitat del projecte de videoart, novetat d'enguany, i ha animat als artistes que en futures edicions puguin venir i presentar els seus projectes en format audiovisual.



En aquesta edició, per primera vegada el Govern s'hi ha vinculat atorgant un premi en metàl·lic, anomenat premi especial i dotat de 1.000 euros. "Vam proposar fer una aportació per continuar aquesta línia que té el govern a través del Ministeri de Cultura de contribuir a valorar el treball que fan els artistes i contribuir també al desenvolupament de la seva professionalització", ha afirmat el director de promoció cultural del govern d'Andorra, Joan Marc Joval, qui també ha relatat que estan satisfets. Altres anys el govern col·laborava cedint espais o aportant algun membre en el jurat, però enguany han volgut anar més enllà.



La consellera també ha manifestat que han quedat "molt contents d'aquest cap de setmana". Alhora, ha mencionat que cada any es va complint l'objectiu d'acostar-lo a la ciutadania. "Penso que cada any es va posant un granet de sorra per aconseguir que l'art sigui més generalitzat i que tothom pugui participar-hi i gaudir-ne", ha precisat Armengol.