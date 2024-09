Detingut un home per agredir la seva exparella després de l'activació del Codi Lila a l'hospital

La Policia ha detingut aquest cap de setmana, a Andorra la Vella, un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit l'exparella. Segons informen les autoritats, la detenció es va produir dissabte al vespre després que l'hospital activés un codi lila.



Durant aquesta darrera setmana, a més, també s'ha arrestat un altre home, turista de 66 anys, que entrava al país per la frontera del riu Runer amb 3,7 grams de tusi -cocaïna rosa- i 2 grams més de cocaïna.



Pel que fa a les persones detingudes per conduir sota els efectes de l'alcohol, han estat tres, totes a la Massana. Es tracta d'un home de 50 anys arrestat divendres a la tarda amb una taxa d'1,42 arran d'un accident contra un vehicle que es trobava estacionat i en què el conductor detingut va resultar ferit; un altre home de 25 anys, amb una taxa de 2,29, que va ser controlat la matinada de dissabte per conduir envaint el carril contrari i fent ziga-zagues i, en darrer lloc, una dona de 35 anys amb una taxa d'1,97 que ha estat detinguda la passada nit després d'un accident a l'avinguda Sant Antoni en què ha causat danys a tres vehicles que estaven aparcats.



Aquest cap de setmana, la Policia també ha detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública i d'un delicte contra la integritat física i moral. Se'l va controlar la matinada de dissabte en el marc de la festa major de la Cortinada quan la comissió de festes va alertar que el jove estava alterant l'ordre públic a la zona del concert. En el moment del control i amb actitud desafiant, el jove va desobeir els agents, s'hi va resistir i els va agredir. Abans de la intervenció policial, el personal de seguretat ja estava acompanyant el noi fora del recinte. Amb ells també hauria presentat una actitud desafiant i hauria arribat a agafar pel coll un dels vigilants.



Finalment, la matinada de diumenge, a Encamp, un turista de 36 anys va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l'honor. La Policia va rebre un avís perquè se sentia una forta discussió en un apartament i, quan els agents van arribar al pis, un home que es trobava en un fort estat d'embriaguesa es va començar a posar agressiu recriminant als policies la seva presència, insultant-los, desobeint-los i resistint-se al control.