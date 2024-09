Els World Roller Games comptaran amb la presència de 23 esportistes andorrans

En darrer lloc, el combinat absolut començarà el seu periple el dilluns 16 davant Egipte (09.00 hores), per jugar l'endemà contra Anglaterra (11.00 hores) i el dimecres contra el Brasil (11.00 hores).

Pel que fa a la selecció absoluta d'hoquei patins, els de Jordi Garcia posaran rumb a Itàlia a partir del dissabte vinent dia 14. Finalment, cal destacar que la presidenta de la FAP, Carme Santamaria, estarà al país de la bota a partir del dimecres, on assistirà al Congrés de World Skate que es fa cada quatre anys.

Per El Periòdic

