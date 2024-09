L'absoluta estrenarà contra Malta la nova equipació amb homenatge muntanyenc

La selecció absoluta de futbol lluirà fins al 2026, en les pròximes edicions de la UEFA Nations League i els European Qualifiers, una nova equipació dissenyada per l'empresa Erreà, la qual compta amb un homenatge al paisatge de muntanya propi del país. Segons ha fet públic la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a les seves xarxes socials, aquesta s'estrenarà al primer partit a l'Estadi Nacional Nations 2024-25 davant Malta, dimarts vinent a les 20.45 hores.

Un cop més, la roba que vestiran els internacionals per Andorra està feta amb un material refinat i d'alt rendiment, certificat Oeko–Tex Standard 100, el qual se centra en la necessitat de protegir la salut establint límits molt estrictes per als components del producte. Una vestimenta on es plasma la tradició i la modernitat en dos colors: el ja habitual vermell i el model groc, el qual ja es va poder veure durant el partit amistós davant Espanya a Badajoz i amb Irlanda del Nord a Múrcia.

Aquesta equipació destaca per tenir un lluminós color groc i ofereix la mateixa intrigant fantasia geomètrica, però aquesta vegada col·locada de forma més dinàmica a la banda dreta, amb els colors blau i vermell. Un ull atent notarà com les línies, to sobre to, del fons evoquen aquelles que són a l'escut de la FAF. L'altra equipació destaca per tenir un fons vermell i presenta un original disseny geomètric triangular blau i groc que, juntament amb el color de fons, recorda els colors d'Andorra, però també és un homenatge a les muntanyes que envolten el país. L'original escot en forma de 'V' i el rivet de les mànigues són blaus, com també ho és la part posterior del coll on estan impreses en groc les sigles de la FAF, mentre que a la mitja lluna interior es troba la inscripció #SomAndorra, present en ambdues equipacions.