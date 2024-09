Tony Cachafeiro assoleix un segon lloc a Xiva

Tony Cachafeiro va tancar la seva participació en la tercera cita del Campionat Valencià de Kàrting (CKCV) amb una segona posició a la segona cursa del diumenge. Amb aquesta plaça, el jove andorrà es manté en la lluita pel títol a falta només d'una cita per tancar el certamen, del 18 al 20 d'octubre.

Després d'un setè lloc a la classificació del dissabte, el pilot ja va remuntar en la primera carrera, la qual va arribar fins i tot a encapçalar, tot i que a falta de dues voltes una virolla d'un rival just davant seu el va obligar a sortir-se del traçat per acabar en la sisena plaça. En la segona cursa, la qual es va decidir per detalls, va acabar segon per davant de tots els seus competidors per fer-se amb la primera plaça del CKCV, el qual, cal recordar, reuneix bona part dels millors corredors del Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK).

Precisament envers aquest darrer campionat, la seva última ronda arriba en dues setmanes, la qual serà el següent repte per a Cachafeiro, on també lluita per proclamar-se campió.