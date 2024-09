Carla Mijares fa a Xile el millor resultat de la seva carrera

L'equip femení i masculí de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) van competir el passat cap de setmana a La Parva (Xile), en dues curses de gegant i eslàlom de la Copa de Sud-amèrica (SAC). En aquest sentit, Carla Mijares va aconseguir la victòria a l’eslàlom del diumenge i, a més, va marcar 17.44 punts FIS, la qual cosa suposa el seu millor resultat en la disciplina.

L'andorrana es va imposar amb claredat amb un crono d'1:35.76 i vencent a les dues mànegues. Va marcar 17.44 punts FIS, la qual cosa significa la millor puntuació de la seva carrera, ja que el seu anterior millor resultat havien estat els 21.72 punts FIS que va assolir el passat mes de març a l’eslàlom dels Campionats d’Andorra que va guanyar. Actualment té 22.36 punts FIS en l’última llista publicada, i amb aquesta victòria va sumar 100 punts SAC. "Ha estat una cursa intensa perquè sabem que no tenim massa ritme, però estem amb bones actituds i estem fent coses bé. A la segona mànega, la Carla ha anat amb més confiança i comencem l’any molt bé", va explicar l'entrenador responsable de l’equip nacional femení, Josh Alayrach.

A la cursa masculina, Xavier Cornella va ser sisè a 2.49 del guanyador i sumant 40 punts SAC. No van poder finalitzar la primera mànega Èric Ebri, Maià Font, Martí Llort, Marc Fernández i Àlex Rius.

A la jornada de dissabte es va disputar el gegant SAC on en homes Marc Fernández va marcar 46.45 punts FIS els quals, juntament amb els anteriors 28.49 que va assolir a la seva victòria al gegant d'El Colorado setmanes enrere, millorarà la seva mitjana i els actuals 41.73 que té. Fernández va acabar 17è amb 14 punts SAC, pels 12 que va assolir Xavier Cornella, 19è a la cursa, i els nou d’Àlex Rius, qui va ser 22è en el que va ser el debut dels andorrans en competició aquesta temporada, buscant el ritme en tot moment. Així mateix, els joves Èric Ebri, Maià Font i Martí Llort van ser 39è, 45è i 50è, respectivament.

L’equip femení, amb Íria Medina i Mijares, també va debutar en competició el passat dissabte al gegant SAC. Medina va aconseguir la quarta posició de la cursa i va sumar 50 punts SAC, mentre que Mijares va ser 13a amb 20 punts SAC. Aquest va ser un primer contacte amb les curses per a les dues esquiadores, que estan en procés de creixement en aquest inici de curs.

Més calendari

A partir d’avui, torn per la velocitat, amb Pere Cornella i Jordina Caminal, qui correran les curses de supergegant i descens a La Parva. D'altra banda, avui al vespre i demà tindran lloc els primers entrenaments de descens per competir en les SAC de dimecres i dijous, i tancar el divendres amb el supergegant. Després d’aquestes competicions els equips marxaran a Ushuaia (Argentina) per entrenar conjuntament amb els equips italians, francesos i espanyols. En acabar, tornaran a Corralco per continuar entrenant en condicions més dures.