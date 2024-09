El primer servei de bus nocturn entre setmana, ja és una realitat

Els ciutadans del nostre país ja poden agafar, a partir d'aquesta nit, el primer servei de bus nocturn entre setmana. L'horari del servei començarà des de les 23.30 fins a la 01.00 hores del matí. Quant als detalls, els usuaris comptaran amb tres línies diferents que partiran del centre cap a les parròquies a l'exterior, les quals es distribuiran en tres zones; el Bus Nocturn 1, que va cap a Sant Julià de Lòria, el Bus Nocturn 2 que anirà cap a Canillo i el 3 que marxarà direcció a Ordino, parant primer a Arinsal. Una estrena que ha provocat la compareixença avui del secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, davant de l'estació d'autobusos per oferir els aclariments al respecte.

D'aquesta manera, Forné ha explicat que aquesta ampliació neix arran dels resultats extrets del Procés participatiu, un canvi que ha decidit Govern i que ve "per a quedar-se" i que millorarà substancialment la qualitat de vida dels habitants, "sobretot a aquells que en l'àmbit laboral acaben tard, així com els que vulguin efectuar una sortida d'oci a la nit", ha ressaltat.

Així, el secretari d'Estat ha concretat que hi haurà dues freqüències diàries; en el cas de Sant Julià, ha comentat, "són dues sortides que partiran des de la capital, una a les 23.30 hores i un altre a les 00.30 hores". En el cas de Canillo (BN2), la primera sortida anirà a les 23.40 hores i tindrà la seva tornada a les 01.00 hores, sent aquesta la mateixa freqüència que la d'Ordino, la qual passarà primer pel poble d'Arinsal.

Cal saber que el Pas de la Casa és l'única parròquia que queda exempta del servei, però només per ara, ja que com bé ha indicat Forné, "s'està treballant estretament amb la Cambra de Comerç, i que detallaran durant la tardor, per garantir que a la temporada alta hi hagi també un servei de bus nocturn al Pas de la Casa, el qual s'activaria a mitjan novembre", ha assegurat. D'altra banda, el responsable de Transports i Mobilitat ha especificat que aquesta millora serveix per "adaptar-se al Bus Nocturn que ja es disposava i perquè hi hagi una major equivalència", destacant que el servei del cap de setmana no es modifica.

Finalment, convé assenyalar a tots els usuaris que hi haurà, per tant, un 'buit' d'espai comprès entre les 22.00 hores fins a les 23.30 hores; on no hi haurà cap transport públic disponible. En definitiva, Forné ha detallat que no es tracta de cap prova pilot i que el servei de Bus Nocturn entre setmana ja és una realitat "que continuarà consolidant-se de cara als anys vinents". L'optimització de les línies d'autobús és el següent objectiu que Govern té fixat al calendari.