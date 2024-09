Afers Socials subvencionarà amb 22.000 anuals a la Federació de la Gent Gran

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i el president de la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra (FGGPA), Fèlix Zapatero, han signat aquest dilluns al matí un conveni de col·laboració específic entre el Govern i l’entitat per a les activitats i serveis que aquesta organitza.

En detall, l’acord s’estableix que Afers Socials subvencionarà amb 22.000 euros anuals la FGGPA per tal de contribuir al finançament de les accions que la federació programa per millorar la qualitat de vida i afavorir el benestar de la gent gran. A la vegada, el Ministeri també es compromet a donar suport en la gestió de les activitats de la Federació. L’acte de signatura, que s’ha celebrat a l’edifici administratiu del Govern, ha comptat amb la presència de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, així com dels representants de les associacions de la gent gran de tot el país.