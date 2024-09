Andona es col·loca líder de la Copa Catalana de Carretera

El passat cap de setmana va tenir lloc la 2a Cursa Ciclista Femenina de la Festa Major de Sants, on Anna Albalat va finalitzar en tercera posició col·locant Andona com a líder de la Copa Catalana de Carretera. La fita va arribar "després d’un treball en equip espectacular", han esmentat des del conjunt andorrà. Cal apuntar que només resta una jornada de competició, el 28 de novembre: "Estem més motivats que mai per defensar aquesta posició i lluitar pel títol [...] Albalat i l’equip donaran el màxim per mantenir el lideratge", han apuntat també mitjançant un comunicat.

Pel que respecta a la cursa del cap de setmana, la qual va comptar amb més de 50 ciclistes, el podi va estar format per Laura Rodríguez (UPV) en 1a posició, seguida de Maria Banlles (UPV) i Albalat. La 1a classificada en categoria Júnior va ser Ainara Inarejos (VGT), en Cadet Adriana Vargas (Baix Ter) es va emportar la victòria, mentre que en categoria Màster 30 la millor classificada va ser Jenny Torreguitar (Baix Ter) i en Màster 40 Úrsula Ospina (Ratpenat). El millor equip va ser la UPV, mentre que en les categories Júnior i Cadet la victòria va ser pel Baix Ter, i en Màster pel St. Grau Cycling Costa Brava.