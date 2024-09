Vela exigeix informació sobre el Cens d'artistes i la cotització reduïda a la CASS

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat informació sobre els terminis previstos per l'Estatut de l'Artista, posant èmfasi en l'estat actual de la redacció de la norma relacionada amb el Cens d’artistes d’Andorra, que és gestionat pel Ministeri de Cultura. També ha preguntat sobre l'estat d'elaboració d'estudis que preveuen establir una cotització reduïda per als artistes professionals amb baixos ingressos, que estan afiliats a la CASS com a treballadors per compte propi.

Segons un comunicat emès aquest dilluns pel grup parlamentari, la consellera ha presentat una bateria de preguntes parlamentàries sobre aquestes qüestions. Entre altres temes, ha demanat informació sobre la xifra d’artistes professionals que s’han acreditat i inscrit al Registre d’Artistes professionals, amb un desglossament per sectors i àmbits artístics, així com sobre el nombre d'acreditacions que encara estan en fase d’anàlisi per part de la Comissió andorrana de seguiment de l’Estatut de l’Artista.

Finalment, Vela també ha sol·licitat informació sobre l'estudi destinat a establir mecanismes per agilitzar i facilitar la importació i exportació d'obra artística produïda a Andorra. Aquest estudi inclou els instruments dels grups musicals en el context de gires i concerts, així com altres eines o materials necessaris per a artistes de diferents col·lectius, com aquells dedicats a la producció audiovisual, que han d'importar o exportar per desenvolupar les seves activitats.