Caldea aconsegueix prop de 3 milions d'euros en ingressos a l'agost

Aquest estiu, el centre ha aconseguit augmentar la demanda gràcies a l’estrena, a finals de juliol, de la Gran Llacuna central completament reformada, així com a la incorporació d’un nou espectacle d’acrobàcies i danses urbanes a l’spa principal de Caldea. A més, l’spa d’adults ha introduït un nou taller de mindfulness a l’aigua i sessions de còctels a la terrassa amb l’animació d’un DJ.

Per El Periòdic

