Els murals de la Mosquera estrenen protagonistes en les visites teatralitzades

Encamp torna a engegar un any més les visites guiades i teatralitzades als murals de la Mosquera d’Encamp, que enguany comptaran amb un nou espectacle que, inspirat en els murals, recorre la història d’Andorra, i concretament d’Encamp, de principis de segle XX amb dos nous personatges. L’activitat es va estrenar ara fa dos anys i, després de la bona acollida continuada, es reprèn amb nou guió però amb el mateix horari, cada dissabte del mes de setembre, al matí.



La primera visita, cal destacar, tindrà lloc el divendres dia 6 de setembre, a les 19 hores, i es continuarà amb dobles sessions tots els dissabtes, fins al 28 de setembre, fent un total de nou visites. Els horaris d’aquestes dobles sessions seran a les 12 i a les 12.30 hores els dies 7, 14, 21 i 28 de setembre.



Les visites teatralitzades, enguany amb un nou guió, aniran a càrrec de l’Animal l’Escola de Teatre sota el títol ‘L’esperit de la Mosquera’, i també amb un nou recorregut, que sortirà des de la plaça dels Arínsols, davant de l’actual casa comuna, i acabaran davant de l’Oficina de Turisme.



Els assistents aniran descobrint la història i presència de la desena de murals creats per l’artista, Samantha Bosque, en el qual esdevindrà un viatge entre el passat i el present, a més de conèixer els diferents indrets emblemàtics de la zona i la història d’Andorra i Encamp de principis del segle XX.



Per assistir a les visites és necessari fer reserva prèvia, ja sigui acudint presencialment a les Oficines de Turisme d’Encamp o el Pas de la Casa, enviant un correu a [email protected], trucant al 731 000 o via WhatsApp al 641 000. El preu de la inscripció és d’1 euro.



Els murals van ser pintats fa dos anys gràcies a un acord entre els veïns i el comú d’Encamp amb l’objectiu d’embellir un dels nuclis tradicionals de la parròquia. Les creacions estan plasmades sobre les portes i les façanes dels edificis de la zona, i reprodueixen la quotidianitat de principis del s. XX a Andorra, on es poden trobar figures i esdeveniments representatius, com un síndic, un ball de Festa Major, un paisatge dels Cortals d’Encamp o un Peugeot 201, entre d’altres.