El MoraBanc Andorra recupera l’equip sènior femení.

El MoraBanc Andorra ha anunciat que enguany recupera l’equip sènior femení de l’entitat, després de 10 anys per manca d'efectius, amb l’objectiu de tornar a competir el pròxim setembre. Així, el club tricolor ha engegat de nou el conjunt femení de la mà d’un patrocinador, Gala Perfumeries, el qual acompanyarà els reptes de les noies la pròxima temporada a la Primera Territorial de Lleida.

Aquest Sènior Femení Gala estarà entrenat per Toni Rivera i el formaran jugadores que combinaran joventut i experiència a parts iguals. A més, segons han apuntat en un comunicat, la majoria de les integrants han passat per les categories inferiors del MoraBanc en alguna de les seves etapes.

"La iniciativa mostrada per un grup de noies, que ara fa uns mesos va començar a entrenar amb molta il·lusió, combinada amb la ferma idea de recuperar el Sènior Femení del Bàsquet Club Andorra, ha permès que el projecte acabi sent una realitat", han esmentat des del club en l'escrit, tot apuntant que aquest nouvingut equip serà un al·licient per a totes aquelles noies que formen part de la base de l’entitat i per a totes aquelles jugadores en edat sènior que es vulguin sumar al projecte.

Cal recordar que el club continua creixent i suma aquest referent femení als cinc equips de la base que competeixen a les seves respectives categories de formació.