Raúl García i Andrea Pazos, els representants andorrans a l'ISU Junior Grand Prix

Andorra ja té representants per al primer ISU Junior Grand Prix d'aquesta temporada. Segons ha informat la Federació Andorrana d'Esports de Gel (FAEGel), en aquesta primera cita, la qual tindrà lloc a Ostrava, hi prendran part Raúl García i Andrea Pazos. Tots dos patinadors volaran demà cap a la República Txeca per encetar el dimecres els entrenaments oficials. Cal apuntar que García ja té experiència en aquestes competicions, i que l'estrena aquesta vegada serà per Pazos amb la seva primera cita de la sèrie ISU JGP.

Pel que fa als horaris, el dijous tindrà lloc el 'Short Program' tant per a homes com per a dones. L'endemà García farà el 'Free Skating' i el dissabte serà Pazos qui tanqui el periple tricolor en aquesta mateixa disciplina.