El bus parroquial al Coll d'Ordino s'amplia amb quatres nous horaris

El Comú d'Ordino ha decidit, coincidint amb l'inici del nou curs escolar, augmentar les freqüències del bus parroquial al Coll d'Ordino a partir del 9 de setembre, una mesura que ve per adaptar-se millor a les necessitats dels usuaris de la línia esmentada. Sobre això, cal recordar que des del passat 13 de maig fins al 30 de juny es va fer una prova pilot en aquesta línia modificant els horaris, per fer-los coincidir amb els del pas de la línia d'autobús públic L6 amb l'anada i tornada de les escoles.

D'aquesta forma, i un cop finalitzat el període de prova, es va fer arribar als seus usuaris una enquesta de satisfacció distribuïda a través de l'aplicació 'Ordinoésviu' i el butlletí electrònic, en què van respondre 50 persones. Els resultats van exposar una gran paritat quant als usuaris que volen conservar els horaris actuals pels quals votaven pels nous, deixant en conclusió que un 52% de la població prefereix els horaris vigents, enfront d'un 41% dels que volen els viscuts aquests mesos.

Un cop analitzats els resultats, el Comú d'Ordino ha pres la decisió d'implementar, per aquest motiu, quatre nous horaris que s'afegeixen als actuals: un a les 07.10 hores, a les 12.50 hores, a les 17.20 hores i un altre les 18.20 hores. Al marge d'això, també cal destacar que la línia del bus parroquial Ordino-el Serrat tornarà a intensificar les seves freqüències a partir del 9 de setembre, just per al nou curs escolar 24/25. Amb aquest canvi, durant les hores puntes (és a dir, entre les 07.00 i les 10.00 hores i entre les 16.00 i les 19.00 hores), s'incorpora un altre vehicle als dos existents, amb una freqüència de pas reduïda dels 30 als 20 minuts.