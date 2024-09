Jordi Raposeiras recupera el cinquè lloc al Campionat d'Itàlia de Velocitat

Després l'anterior cita, al circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli, Jordi Raposeiras va prendre part en la cinquena prova del Campionat d'Itàlia de Velocitat (CIV) al circuit de Mugello. Com en la cursa passada, l'andorrà va repetir setena plaça en la cursa del dissabte per avançar fins al cinquè lloc en la del diumenge i tornar a ser cinquè de la general.

Tot i les bones posicions, el pilot no va trobar el 'setting' correcte de la seva Kawasaki Ninja ZX-4RR des del dijous. Un dels motius, segons apunten des del seu equip, les altes temperatures: "Potser va condicionar el comportament de la moto, la qual no rendia com havia de fer-ho", han dit. En aquesta línia, als classificatoris 'Rapo' es va haver de conformar amb la setena plaça.

Ja en la primera carrera, la del dissabte, el tricolor va poder remuntar fins al cinquè lloc, tot i que després d'una caiguda i fer-se mal a la cama, va passar setè per meta. L'endemà, i gràcies a uns reglatges d'últim moment, el pirenaic va tornar a protagonitzar una remuntada, en una cursa molt lluitada, fins a ser cinquè i baixar en més d'un segon els temps del dia anterior. Amb aquesta darrera plaça, el '23' ha recuperat la cinquena posició de la general de la categoria Superbikes 400RR.

Cal apuntar que Raposeiras participarà ara a finals del mes vinent en el Campionat d'Itàlia d'Hivern, a Sicília, també amb la Kawasaki Ninja ZX-4RR.