Vicky Jiménez torna a l'acció al WTA 125k de Montreux

De Nova York a Montreux. Després de caure en la primera ronda dels classificatoris del US Open contra la ucraïnesa Yulia Starodubtsewa, Vicky Jiménez ja es troba a Suïssa per disputar el torneig Montreux Nestlé Open, pertanyent al calendari dels 125k WTA. Tot i que aquest dilluns es continuen disputant els classificatoris i s'iniciarà la ronda de 32, la tricolor no debutarà fins demà dimarts (no abans de les 10.00 hores), on l'espera la cap de sèrie número u i una vella coneguda, l'argentina Maria Lourdes Carlé (número 80 del món).

La categoria de la competició ho diu tot sobre els rivals que pot arribar a trobar-se Jiménez, encara que sigui la més baixa de tot el circuit femení. Analitzant el quadre principal, l'actual número 183 del rànquing mundial haurà de lluitar per poder fer-se amb una plaça de la final. En cas de passar a la següent ronda, es trobaria amb la guanyadora del duel entre la polonesa Maja Chwalinska (173 WTA) i la romanesa Anca Todoni (136 WTA). Als quarts de final, li podria arribar a tocar contra la letona Daria Seministaja (134 WTA) o l'alemanya Tamara Korpatsch (cap de sèrie número sis i 111a al rànquing).

Pel que fa a les semifinals, es podria veure les cares amb la francesa Chloe Paquet (cap de sèrie número tres i 105a al rànquing), la romanesa Irina-Camelia Begu (cap de sèrie número set i 130a al rànquing) o la russa Polina Kudermetova (número 169 WTA). Si l'esportista pirenaica vol assolir els 505 punts totals per pujar a la posició 146 del món, molt probablement haurà de superar a la sèrbia Olga Danilovic (110 WTA), l'espanyola Nuria Parrizas (100 WTA) o la francesa Oceane Dodin (86 WTA), les tres grans candidates a arribar a la final, informa l'ANA.