Serni Ribera assoleix el 22è lloc al Campionat d'Europa sub18

El Mestre FIDE Serni Ribera (2309 FIDE) i Andria Ercoli (1875 FIDE) van fer un bon paper en els Campionats d’Europa per edats que es van celebrar a Praga (República Txeca) del 16 a l’1 de setembre participant en les tres modalitats; llampec, ràpid i estàndard. Pel que fa al torneig de ritme estàndard, Ribera partia el 33è de 126 jugadors a la categoria sub18 i va aconseguir fer sis punts de nou possibles, fet que li va permetre finalitzar 22è, empatat amb el 10è. Per la seva banda, Ercoli sortia el número 102 del rànquing inicial de 142 jugadors la categoria sub14, en la qual va assolir cinc de nou i va acabar el 61è per desempat, amb els mateixos punts que el 42è de la classificació final.

Llampec i ràpid

El primer torneig a disputar-se va ser el de partides ràpides, amb un ritme de joc de 15 minuts més increment de 10 segons i nou rondes per sistema suïs. En categoria sub14, Ercoli era el número 37 de 71 i va acabar amb 3,5 punts, en el lloc 53, tot i que cal destacar que a la primera ronda va guanyar al número dos del rànquing, el serbi Novak Dumbelovic (2340 FIDE). En sub18, Ribera sortia 16è del rànquing inicial i va finalitzar 39è (de 64 participants) amb quatre punts.

En el torneig de partides llampec, Ercoli sortia amb el número 66 de 74 participants en la categoria sub14 i va poder obtenir set punts, quedant el 59è de la classificació final i millorant el seu ELO FIDE blitz. A la categoria sub18, Ribera començava el 28 de 67 jugadors i va desaprofitar bones partides per acabar amb 8,5 punts ocupant el 41è lloc.