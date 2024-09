La FAF fa oficial la llista de l'absoluta que s'enfrontarà a Gibraltar

La llista, doncs, està formada per Josep Gomes, Iker Álvarez, 'Xisco' Pires, Moi San Nicolás, Max Llovera, Christian García, Ian Olivera, Adri da Cunha, Marc Garcia, Joel Guillén, Biel Borra, Jesús Rubio, Èric Vales, Marc Vales, Joan Cervós, Èric de las Heras, Marc Pujol, Joao Teixeira, Izan Fernández, Jordi Aláez, Àlex Martínez, 'Cucu' Fernández i 'Berto' Rosas.

Cal destacar que dos sub21 han entrat per primera vegada a la convocatòria. Es tracta d'Èric de las Heras i Biel Borra. A més, el seleccionador ha tornat a incorporar a Jordi Aláez i Àlex Martínez, per contra, cauen Marc Rebés, Aarón Sánchez, Jordi Rubio i Ot Remolins.

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha publicat la llista de Koldo Álvarez de Eulate per a l'amistós d'aquest dimecres contra Gibraltar (18.00 hores), una llista que compta amb diferents novetats envers les anteriors.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació