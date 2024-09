A 1.000 quilòmetres de Nairobi

A finals de juny van informar que ja havien pedalat 8.000 quilòmetres, i avui han anunciat que només els resten 1.000 per arribar a l'objectiu final de la ruta de 12.000 quilòmetres, Kibera, un assentament als suburbis de Nairobi, la capital de Kenya. Els fundadors del projecte Karaban, Elena Milà i David Vilanova, han parlat amb els mitjans de comunicació via telemàtica per fer un balanç de tot el que porten i en quin moment es troba la recaptació per a l'ONG Kings and Queens of Kibera.

Tots dos es troben a Tanga, una ciutat situada a la costa nord de Tanzània, i han esmentat que la recaptació econòmica és a hora d'ara d'uns 30.000 euros. "Amb aquests diners volem que Kings and Queens of Kibera continuï realitzant l'acció que fa, tan necessària", ha esmentat Vilanova. Cal destacar que la fita és arribar als 50.000 euros, per la qual cosa encara els resten 20.000. "Estem buscant patrocinis, per exemple pels últims 500 quilòmetres", ha indicat Milà, afegint que també duen a terme fotografies solidàries o la col·laboració amb el Bici Lab per recaptar fons. Així, en cas d'assolir els 50.000 euros, l'ONG podria continuar la tasca durant almenys dos anys, ja que el cost de cada infant és d'uns 1.000 euros anuals.

Després d'11 mesos de ruta –van començar el viatge el 23 de setembre de l'any passat– pedalant per 16 països, les anècdotes en són moltes, però els fundadors del projecte s'han volgut quedar amb l'ajuda de la gent: "Tot és molt positiu i un gran aprenentatge per replicar aquesta hospitalitat que hem rebut en tot el trajecte", ha comentat Milà, qui també ha fet èmfasi en com el fet de viatjar en grup "t'ensenya a afrontar la ruta de manera diferent". En aquest sentit, també han assenyalat que una expedició com aquesta et fa valorar molt més el temps, sobretot en territori africà. "Aquí veiem un ús més contemplatiu del temps, i crec que hem d'aprendre una mica d'això perquè et permet tenir un aprenentatge superior i tenir-ne més per als altres", ha dit Milà. "Treballar per algú i no per diners fa del projecte una cosa molt maca", ha completat.

Demanats per com encaren el darrer tram, Vilanova ha comentat que ho fan amb molta il·lusió, pel que està per arribar i per tornar a casa també. Ara per ara no pensen a repetir res similar una vegada finalitzin amb el Karaban, amb el qual tenen la voluntat de fer una peça de vídeo, una exposició fotogràfica o una al Bici Lab. "Potser necessitarem una mica de pausa i de casa per reposar d'un projecte d'aquesta magnitud", ha explicat Milà.

L'arribada a Nairobi està programada pel 6 d'octubre, i des d'allà faran una altra roda de premsa per explicar, entre altres coses, la tornada al Principat, la qual serà també en bicicleta i es preveu pel 26 del mateix mes.

El recorregut

Elena Milà i David Vilanova van sortir el 23 de setembre del 2023 des del Bici Lab per fer 5.000 quilòmetres per Europa fins a arribar a Grècia. A causa del conflicte del Sudan, van haver de canviar de recorregut i des d'Atenes van volar fins a Cape Town. En total s'han pedalat 16 països, 11 europeus i cinc d'africans, i com s'ha esmentat, només els resten 1.000 quilòmetres, des de Tanzània fins a Kibera. El principal repte en aquests gairebé 12 mesos ha sigut Namíbia, on es van estar tres mesos amb dues setmanes pel mig fent un voluntariat: "Vam decidir no anar per carretes principals i vorejar el desert, per trams moltes vegades de terra que es convertia en sorra", ha incidit Milà, apuntant que aquest recorregut ha estat un repte pel terreny i els recursos. "Hem tingut sort de comptar amb l'ajuda dels locals i els turistes", ha dit. Durant el recorregut, s'han anat marcant objectius cada 1.000 quilòmetres per posar la mirada a curt termini, i han estat acompanyats durant bona part d'aquest. En relació amb això, pel viatge per Europa se'ls van unir set persones, i per Àfrica se'ls va anar sumant andorrans i catalans.

L'ONG

Kings and Queens of Kibera es tracta d'una organització sense ànim de lucre, iniciada l'any 2011, que dona suport a nens i nenes que viuen als carrers de Kibera o bé que es troben en situacions molt complexes. En aquest sentit, els ofereix una llar i la possibilitat d’accedir al col·legi, així com un acompanyament durant tota la seva etapa escolar i en el seu pas a la vida adulta i laboral.