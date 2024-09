La tercera edició del FesTac arriba amb l’objectiu de consolidar-se

Ja ha iniciat el compte enrere per a l’arribada del FesTac, el festival de teatre al carrer que se celebrarà a Sant Julià de Lòria entre el 13 i 15 de setembre. Es tracta d’un esdeveniment que ja arriba a la seva tercera edició i ho fa amb un objectiu molt clar, consolidar-se.

És per això que, tal com es va explicar el dia de la presentació, el departament de Cultura del Comú de Sant Julià aportarà 25.000 euros. Concretament, es tracta de 28 representacions, cinc més que l’any passat, repartides en 20 companyies, quatre més que a la segona edició. També han augmentat el nombre de patrocinadors, tant públics com privats.

La consellera de Cultura de la corporació comunal, Teresa Areny, ha ponderat que “la parròquia sempre ha estat un referent del teatre, amb el centre cultural, els espectacles, els tallers i volem que aquest projecte esdevingui una referència al Principat”. Tot i l’ambició, Areny ha subratllat que el projecte encara és trobar en una etapa inicial, però que després de dos anys ja es pot considerar una “etapa de consolidació”, d’un projecte en el qual “treballem perquè perduri en el temps”.

En darrer punt, la consellera de Cultura ha destacat la importància del FesTac per “ajudar que dintre del món de les arts escèniques del país és potencií el teatre de carrer”, a més de "promoure el talent del nostre país, especialment el talent jove, que en el futur esdevindrà la base de les nostres arts escèniques professionals”, ha concretat.

D’aquesta manera, el FesTac vol convertir la parròquia laurediana en la capital del teatre durant els tres dies. És per això que les diferents representacions estaran distribuïdes en set espais: la plaça de la Germandat, el Jardí Biblioteca, la placeta Casa Comuna, el jardí de la Morera, l’aparcament Reig Patrimonia, la plaça Calonge-Sant Antoni i la placeta Callís de l’isla.

Representacions per a tots els públics amb participació andorrana

Entrant en detall de la programació, aquesta serà molt variada amb espectacles dirigits a tots els públics, però també amb representacions per a un sector més adult com ‘Cabaret pagès’ de la companyia Esperanceta. Aquesta representació està pensada per a tots el publics, però l’organització ha incidit en el fet que és dirigida a un públic més madur. En la mateixa línia es troba ‘Commedia. IA (un amor artificial)', una obra representada per alumnes de l’Institut de Teatre de Barcelona, la qual en aquest cas s'informa que es recomana anar amb nens i nenes de més de 14 anys.

Pel que fa a les propostes nacionals, hi haurà un total de nou de les quals tres sorgeixen de la crida que des de l’organització es fa fer a les companyies locals. Per exemple, la representació ‘Find your filter’, de JoDansa i Jocand amb la coproducció del Festac i de l’Escena Nacional d’Andorra. Aquesta tractarà d’un ‘workshop’ d’intervenció a l’espai públic amb mitjans expressius propis de les arts performatives, el treball d’espai i cos i l’observació imaginativa de les ciutats. Aquest es presentarà a la plaça de la Germandat el dissabte 14 de setembre a les 21.45 hores.

Una altra representació sorgida del Principat serà ‘Set ratolins secs’, de la companyia Una Maleta de Contes, la qual és dirigida a un públic infantil i es representarà a partir de les 12.15 hores al Jardí de la Biblioteca Comunal Universitària en passis de deu minuts.

De les nous propostes de participació andorrana, tres han sorgit de la crida que l’organització va fer fa uns mesos. En aquest sentit, el director artístic del FesTac, Sergi Vallès, ha explicat que “aquest any la crida ha tingut més participació que l'any passat” tot i que consideren que “encara es baixa”. Vallès ho justifica afirmant que “ara mateix la creació andorrana de carrer que existeix és poca, i el FesTac el que ha de fer és impulsar-la”.

És per aquest motiu que des de l’organització animen al fet que hi hagi més producció d’aquest estil, ja que “si estem poc acostumats a veure coses de carrer és difícil que la gent s’animi a crear-ho”, ha afirmat. Així doncs, el director artístic ha definit l’edició d’enguany amb tres paraules: "teatre, talent i teixit". Aquesta darrera paraula sorgeix perquè “aquest any hi ha molta implicació, no només de la part artística”, ha sentenciat.