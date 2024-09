Bones sensacions de Verdú en els entrenaments a Nova Zelanda

Joan Verdú manté el ritme d'entrenaments a Nova Zelanda complint amb la planificació inicial d'anar de menys a més i, sobretot, donant mostres de molta solidesa pel que fa a la readaptació als entrenaments. Així, l'andorrà respon molt bé a les càrregues de cada sessió, amb augments d'intensitats i ritmes. Després de les primeres setmanes a Roundhill, l'equip va arribar a Coronet Peak per fer un segon bloc, tot i que viatja avui mateix a Ohau on trobarà millors condicions.

"L'evolució del Joan és molt bona, hem fet un primer bloc a Roundhill, un bloc d'adaptació en pista més fàcil. Vam fer un bloc inicial d'esquí lliure amb pal curt i després ja amb gegant fàcil sense aigua, i posteriorment ja vam passar a pista preparada i hem fet un bloc amb això. Ara anem a buscar traçats i dificultats diferents", ha explicat l'entrenador Juan Lago. En aquest sentit, Verdú està controlant especialment l'evolució de la seva esquena, la qual va ser operada, però que està responent a la perfecció al treball de gimnàs i de pistes. El conjunt està organitzant unes sessions amb una evolució progressiva dels esforços, i això està donant un bon resultat en tots els sentits.

Una vegada tancada l'estada a Roundhill, l'equip mirava de poder entrenar en bones condicions a Coronet Peak, on va arribar el cap de setmana, tot i que les condicions de neu i temps no són bones, especialment per la pluja. L'arribada a Ohau, que era la següent destinació, s'avançarà uns dies i serà on s'acabarà l'estada a Nova Zelanda. La tornada està prevista pel 23 de setembre.