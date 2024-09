La FAndKarate enceta la pretemporada

Amb l'objectiu de començar la temporada 2024/25 de la millor manera i preparar-se de la millor forma per als Jocs dels Petits Estats del 2025, la Federació Andorrana de Karata (FAndKarate) ha dividit la pretemporada amb Kata i Kumite. En la primera, Maria Ubiergo i Silvio Moreira van estar concentrats del 24 al 30 d'agost a Griegos (Terol) sota la mà del seu tècnic responsable dels Jocs, José Carbonell. Per l'altra part, en Kumite, Paula Gonzalez, Lola Vega, Aina Padilla i David de Luca estaran concentrats a Tenerife del 5 al 8 de setembre, sota la mà del seu tècnic responsable, Francisco Javier Orán.

Per El Periòdic

