El MoraBanc Andorra col·locarà un punt de venda oficial a l'Illa Carlemany

Així doncs, les dues entitats continuen la seva col·laboració iniciada el passat 22 d'agost amb la presentació oficial de la nova pell Kappa de l'entitat tricolor per la temporada. Un acte que va emplenar el pati principal del centre per veure als jugadors desfilar amb el seu nou equipament.

Tots els caps de setmana de setembre (divendres de 17.30 a 20.30 hores; dissabtes d'11.30 a 20.30 hores; i diumenges d'11.30 a 14.30 hores, exceptuant la diada de Meritxell de diumenge 8), l'estand del MoraBanc Andorra estarà present perquè els visitants puguin adquirir l'obsequi que vulguin del club. A més, des d'aquest dilluns, el sostre del centre comercial llueix amb els colors de l'equip per aquest curs. Dues samarretes gegants, còpies de les samarretes oficials de joc del primer equip a la Lliga Endesa, pengen del sostre de l'Illa Carlemany, les quals restaran fins al 30 de setembre.

El MoraBanc Andorra estrenarà aquest divendres un punt de venda oficial durant tots els caps de setmana del mes de setembre al centre comercial Illa Carlemany. Segons esmenten en un comunicat emès pel club, a la carpa es posarà a disposició tot el marxandatge oficial, des de tasses fins a pilotes, passant pels 'mini bruts', així com les repliques Kappa de les samarretes de joc de la temporada 2024-25.

Per El Periòdic

