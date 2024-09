Juan Ramón Moreno deixa la direcció de Grandvalira Resorts

El fins ara director general de Grandvalira Nevasa, Juan Ramón Moreno, ha decidit finalitzar la seva etapa al capdavant de la companyia un cop assolit amb èxit el pla estratègic posat en marxa després de la Covid-19. Així ho ha confirmat la companyia a primera hora d'aquesta tarda, a través d'un comunicat, a través del qual han apuntalat també que els accionistes de Grandvalira Nevasa "respecten la decisió personal de Moreno" i posaran en marxa un procés de selecció per la seva substitució. A més, han volgut agrair també al ja exdirector general tota la tasca desenvolupada durant aquestes quatre temporades.

Per El Periòdic

