El JK Tallinna Kalev serà el primer rival de l'FC Santa Coloma a la Youth League

Cal recordar que els colomencs seran els primers juvenils en la història del país en prendre part en aquesta cita, ja que la UEFA va decidir incloure federacions més petites, com és el cas del Principat, i el curs passat es van proclamar campions de lliga.

Per Pol Forcada Quevedo

