La capital programa més d’una setantena d’activitats esportives i culturals per al proper curs

El Comú d'Andorra la Vella proposa, per al pròxim curs 2023-2024, més d'una setantena d'activitats culturals i esportives que engloben una gran multitud de disciplines diferents per a diversos nivells i adreçades a totes les edats. El termini d'inscripcions per a tots els programes i ofertes ja s'ha obert i es preveu que es pugui començar a partir del 9 de setembre, de forma esglaonada i depenent de l'activitat.



Pel que fa a l'oferta cultural, s'han mantingut aquelles activitats que tenen més acceptació. En aquest sentit, l'Aula de teatre i dansa manté el curs de circ i trapezi per a totes les edats, des dels cinc anys, i al llarg de tot l'any acadèmic. També ofereix teatre per a infants, joves i adults, dividits en diferents grups repartits al llarg de la setmana. Finalment, pel que fa a la dansa, s'ha plantejat cursos per a infants a partir de quatre anys i de Ballet Fit per a adults.



En paral·lel, l'Escola d'art ofereix tallers per a adults entre els quals hi ha pintura i dibuix, joieria, gravat, restauració de mobles i ceràmica. A més, a partir de 15 anys, es proposen diversos cursos de fotografia d'acord amb els coneixements previs, sortides fotogràfiques d'aprenentatge i un projecte fotogràfic d'autor. També es planteja un curs d'història del cinema per als majors de 16 anys. Finalment, per a infants i joves el programa inclou plàstica, que engloba diferents disciplines i materials de l'art, així com el curs jove, dividit en tres mòduls.



El Centre esportiu dels Serradells, per la seva banda, també fa una àmplia proposta d'activitats dirigides a totes les edats i amb múltiples disciplines. En total hi ha gairebé una cinquantena de grups que inclouen ball, boxa, capoeira, escacs, fitness, natació, natació artística i de preparació al part, kungfu, taixi, tir de precisió, triatló, hapkido, judo, karate i taekwondo. A més, fora de les instal·lacions dels Serradells, també es podrà practicar navegació a vela, esports de muntanya, karate kyokushin-kai i voleibol.