Vicky Jiménez deixa fora a Carlé (4-6 i 6-7; 4-7)

La tenista Vicky Jiménez passa de ronda al torneig Montreux Nestlé Open (WTA 125k) després de vèncer per 4-6 i 6-7 (4-7) a la primera cap de sèrie i número 83 del rànquing mundial, l'argentina María Lourdes Carlé. Així doncs, l'andorrana ja es troba als vuitens de final del torneig, en els quals es mesurarà demà dimecres (horari encara per confirmar) contra la romanesa Anca Todoni (136 WTA).

La pirenaica de 19 anys ha disputat un partit amb un joc molt digne en aixecar diverses remuntades per part de la seva rival, així com lluitar en el 'tie-break' final. Durant el primer set, Jiménez ha demostrat la seva gran qualitat, posicionant-se ràpidament al 2-4, després de trencar-li dos serveis a l'argentina. Per la seva part, Carlé li ha tornat la jugada fins a l'empat a quatre, en què semblava que podria aprofitar la baixada de la seva rival. Tanmateix, la tricolor ha tancat el set amb un servei en blanc i un joc en el qual ha acabat guanyat al primer 'deuce' després d'aixecar un 40-15.

Al segon set, l'argentina s'ha refet del cop sent coneixedora que el duel encara no estava acabat. De fet, ha començat amb tres 'breaks' i conservant el seu servei pel 4-2. Quan tot apuntava al desempat en la tercera manega, Jiménez ha pogut remuntar el marcador fins al 'tie-break', tot i haver tingut dues oportunitats al 4-5 per sentenciar el matx. Finalment, l'andorrana ha assolit la victòria amb un 4-7, informa l'ANA.