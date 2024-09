Sempre s'ha dit que mai n'hi ha dos sense tres. Doncs el mateix per al MoraBanc Andorra, que aquesta tarda ha vençut per 72-87 al Casademont Saragossa per sumar el tercer triomf de la pretemporada mantenint-se invicte.

L'escenari ha estat el pavelló Los Olímpicos de Montsó, on la primera possessió ha estat per als locals, avançant-se ràpidament per quatre punts fins que Kyle Kuric, posteriorment amb dos triples, capgirés el marcador. Shannon Evans, molt intens, i Felipe Dos Anjos, molt endollat, han encapçalat uns tricolor molt encertats en rebots tant en atac com en defensa, sobretot en aquesta darrera faceta. Els moments posteriors, però, han estat amb poc encert per als dos conjunts, empatats a 11 fins que Emir Sulejmanović ha avançat als seus. Els darrers tres minuts ja han sigut amb més domini pirenaic, primer amb un dos més u per a Sekou Doumbouya, un triple de Chumi Ortega i un altre de Jerrick Harding, sumat a una bona actuació defensiva sota cistella (18-21).

El segon quart ha iniciat amb remuntada dels de Porfirio Fisac, posant el 24-23 al lluminós després del primer minut de joc. Evans s'ha mantingut com el més intens, tot i que ha errat des de la línia de tres, i Marco Spissu, qui ha debutat amb els aragonesos com a bon director d'orquestra, i Sulejmanović s'han encarregat de complicar les coses als pirenaics, els quals, en atac, han protagonitzat males combinacions sense trobar connexions, principalment interiors, i mostrant-se perduts. Quan faltaven cinc minuts per a la mitja part manava un ajustat 29-30, i no ha estat fins que un bon parcial de Harding ha incrementat la diferència a cinc. De nou tancant el joc en bona forma, un Ferran Bassas endollat i un Doumbouya d'alt nivell han deixat el 39-40.

A la tornada dels vestidors ha restat la igualtat, però la bona feina enrere dels de Natxo Lezkano i les errades en tir dels saragossans han posat ràpidament un 39-44. Des de la línia de tirs lliures s'han retallat distàncies fins que els locals s'han quedat un punt per sota, tot i que Stan Okoye, elèctric, s'ha encarregat de tornar a avançar els seus (43-48). Quan faltaven cinc minuts, el Casademont s'ha refet per avançar-se, i així s'han mantingut fins al darrer minut amb Ben Lammers fent-se gran a la pintura i tancant el quart amb un 53-55.

Els darrers 10 minuts han estat amb moltes transicions per part dels dos equips, sobretot a l'inici, i amb molt joc exterior. Així, els triples d'Evans han anat donant vida als andorrans, que a set pel final es veien amb un empat a 62, un resultat que s'ha quedat bona estona al marcador. Dos Anjos ha fet un dos més u per partida doble (62-67) i els del Principat llavors s'han endollat. Un parcial de 10-0 amb un vist i no vist, amb un triple de Bassas i una gran jugada d'Ortega, ha donat un respir als visitants, qui han volgut mantenir la distància al lluminós. I ho han aconseguit. Al final, victòria del MoraBanc per 72-87.