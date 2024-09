L'FC Andorra organitzarà un autocar per a l’afició a Tarassona

En col·laboració amb la Grada d'Animació i l'Squadra Carlemany, l'FC Andorra organitzarà un autobús d'aficionats per al partit contra el Tarazona del pròxim diumenge (12.00 hores). El preu del bus i l'entrada és de 35 euros, i l'autocar sortirà el mateix diumenge d'Andorra la Vella (farà parada a la Seu d'Urgell) i tornarà cap al Principat un cop acabat el matx. Per tal de reservar plaça al bus i l'entrada cal escriure un correu a [email protected], tot i que per a més informació també es pot trucar al telèfon 833720 o presencialment a les oficines del club.