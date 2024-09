La segona edició de la Vitrina Artística arriba amb una exposició de crítica social

El Museu Carmen Thyssen ha inaugurat aquest dimarts la segona edició de la Vitrina Artística, un projecte que té per objectiu promoure els artistes del país. Fins al novembre, Naiara Galdós mostrarà l'obra 'Kokoro. El meu cos no és la meva ànima', una col·lecció de sis peces pictòriques, a més de dues escultures, en què busca que la "gent reflexioni" a través d'una crítica social a les relacions humans i sobre el desequilibri que hi ha entre cos, ànima i ment, ha relatat Galdós.



"El que vol plasmar és l'estat actual de la societat i el desequilibri que hi ha entre cos i ànima", ha explicat l'artista, tot indicant que Kokoro és un concepte japonès que integra la ment, l'esperit i el cos, un aspecte contrari a la societat occidental, ja que les cultures orientals són "molt més abarcadores i integradores". Galdós considera que s'ha perdut "el cor de les coses i les arrels més ancestrals i més pures, ja que tot sembla ser ara una mena de mercaderia on les coses poden ser d'usar i tirar sense cap problema".



La proposta va sorgir després que la virtuosa analitzés les seves emocions: "Vaig arribar a la conclusió que anava molt ràpida en tot i sovint em costava parar-me i d'alguna manera vaig decidir enfrontar-me els meus dimonis", ha afirmat. Per fer-ho es va enguixar el seu cos, un fet que li va permetre "estar aturada i en aquest procés de pausa vaig poder reflexionar sobre com estava funcionant tot el meu entorn i també com estava funcionant jo amb mi mateixa", ha detallat l'artista. L'estructura de guix, per cert, es va poder observar en l'esdeveniment cultural Ordino Jardins d'Art, el qual va tenir lloc el darrer cap de setmana.



La mostra també fa una crítica a les relacions humanes de l'actualitat. "Penso que cada cop més estem vinculats a persones, però en realitat cada cop més estem més desvinculats, és tot molt efímer", ha declarat sobre les connexions humanes. L'autora vol que els visitants de l'exhibició els hi generi un "impacte i els hi desperti un interès per qüestionar-se algun tema", tot recalcant que no fa falta que qüestionin els temes que ella planteja, informa l'ANA.