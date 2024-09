Koldo Álvarez: "Les seleccions petites no tenim partits amistosos"

La selecció nacional s'enfrontarà demà contra Gibraltar en un partit amistós que servirà als andorrans per preparar l’inici de la lliga de nacions. Els de Koldo Álvarez tornen a la competició després de dos mesos dels últims compromisos internacionals. A principis de juny, Andorra es va enfrontar contra la Selecció Espanyola i contra Irlanda del Nort, perdent ambdós duels 5-0 i 2-0 respectivament.

Pel que fa al rival de demà, en els partits de juny van perdre 2-0 contra Escòcia i van aconseguir un valuós empat a zero contra Gal·les. Un fet que el seleccionador d’Andorra, Koldo Álvarez, ha valorat: “L'equip ha fet molt bones fases i ha millorat molt durant els darrers anys. Fruit d'aquesta millora són els resultats, sense anar més lluny el darrer resultat d'aquesta selecció ha estat empatar amb Gal·les, una selecció molt superior”, ha afirmat el tècnic. Ambdues seleccions, considerades petites per la resta, tenen versemblances, tot i que Álvarez situa al rival de demà una mica per sobre: “Gibraltar té jugadors de moltíssima qualitat, té Walker, Scanlon, Tjay De Barr, jugadors diferencials i nosaltres estem intentant treure aquest tipus de jugadors”, ha concretat.

És cert que el matx es tracta d’un amistós, en el qual no hi ha res en joc. No obstant això, el seleccionador andorrà té clar que “no deixa de ser un partit en el qual hem de competir. Les seleccions petites moltes vegades no tenim partits amistosos”, ha declarat. Per la mateixa línia ha anat Marc Pujol, subratllant el veterà que “tot i ser un amistós,la intenció és competir i guanyar evidentment”, afegint que “crec que tots dos equips utilitzarem el duel per preparar el segon partit que és l'important”.

D’altra banda, i posant la mirada en els partits oficials de la lliga de nacions contra malta i Moldàvia, Álvarez ha analitzat les possibilitats: “Són dos equips que el dia d'avui possiblement són superiors a nosaltres, però la Nations League és una competició que podem competir molt més de tu a tu que en altres", ha conclòs.

Així doncs, Andorra té demà una nova oportunitat de demostrar el constant progrés de l’equip i ho farà contra un combinat amb el qual s’ha enfrontat dues vegades. En el primer duel, el resultat final va ser d’empat a zero al 2021 i el segon va finalitzar amb una derrota per la mínima el 2022.