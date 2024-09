50 anys de la benedicció i col·locació de la primera pedra del nou Santuari de Meritxell

L'Arxiu Nacional d'Andorra commemora el 50è aniversari de la benedicció i col·locació de la primera pedra del nou Santuari de Meritxell, projectat per Ricard Bofill. El 8 de setembre del 1974, dos anys després de l'incendi que va destruir l'església de Santa Maria de Meritxell (8 de setembre de 1972), es va col·locar la primera pedra del nou Santuari.



La publicació Andorra Magazine es va fer ressò de l'esdeveniment i li va dedicar tres pàgines, on hi havia una petita crònica i els discursos de les autoritats d'aquell dia. Des de l'Arxiu Nacional es conserven moltes imatges de l'esdeveniment, que corresponen al fons Fèlix Peig, i aquest dimecres s'ha volgut retre homenatge a la fita fent un recordatori de l'escrit que es va fer en el seu dia a Andorra Magazine.



L’acte va estar encapçalat pel bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Martí Alanis, pel síndic general de les Valls, Julià Reig, pel delegat permanent del copríncep francès, Robert Poujol, i pel veguer del copríncep francès, François-Claude Rostain, entre altres personalitats.



L’esdeveniment, com era i és habitual, també va comptar amb una nombrosa assistència de ciutadans, que no es van voler perdre aquesta festivitat tan assenyalada. Cal recordar que l’aplec de Meritxell està declarat festa d’interès cultural (FIC).