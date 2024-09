La FAM posa rumb als Skyrunning World Championships de Sòria

Els Skyrunning World Championships 2024, els quals se celebraran del 6 al 8 de setembre a Urbión (Sòria), comptaran amb la presència de vuit corredors nacionals. Així doncs, Ariadna Fenés, Marc Gasa, Arnau Soldevila, Magalí Salomon, Irineu Esteve, Sabrina Solana, Samuel Ponce i Lluís Sanvicente han estat els escollits per participar en els campionats mundials que es disputaran entre Covaleda, Ágreda, Aldehuela de Ágreda i Vinuesa, i on disputaran les proves de Vertical Race, Sky i Sky Ultra.

"Són pocs dies de recuperació, la veritat, però les sensacions són bones", ha mencionat Solana, afegint que esperen obtenir bons resultats a la cita. Per la seva part, Ponce i Sanvicente, els quals competiran a l'Sky Ultra, han esmentat que l'objectiu és agafar experiència i gaudir de la prova. "Vaig una mica sense saber com anirà la prova, però sabem que no serà fàcil perquè són uns Campionats del Món", ha revelat Sanvicente. Pel que fa a la Vertical Race i l'Sky, Fenés espera poder gaudir dels mundials i sumar experiència, sempre amb la mentalitat de "poder lluitar-ho al màxim".

El seleccionador Fabrizio Gravina dirigirà el grup en les diferents disciplines: "Tenim moltes ganes de començar [...] Sabem que hi ha equips de molt nivell, com Espanya, Itàlia, el Japó o la República Txeca, però volem fer-ho bé". "Hem muntat un equip molt sòlid i heterogeni, el qual pot competir en diferents distàncies, tot i tenir alguna lesió d'última hora que ens ha trastocat una mica", ha completat el tècnic.

El calendari dels tricolor donarà el tret de sortida aquest divendres dia 6 amb la Vertical Race (4,8 quilòmetres i més de 10.500 metres de desnivell) amb Fenés i Salomon en categoria femenina (sortida a les 10.30 hores), i Soldevila i Esteve a la masculina (sortida a les 10.50 hores). Per dissabte, està programada la Sky Ultra (70 quilòmetres i més de 4.350 metres de desnivell) amb Solana, Sanvicente i Ponce (07.00 hores). Finalment, la darrera prova (Sky amb 37 quilòmetres i més de 2.540 metres de desnivell) es disputarà diumenge amb la presència de Fenés, Salomón i Gasa (08.30 hores).