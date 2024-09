Culminada l'adjudicació de l'espai Laurèdia per a la ludoteca de Sant Julià

El Comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat, de manera definitiva, a la ludoscola de la parròquia la gestió de l'espai Laurèdia Jove a raó de 2.000 euros mensuals. Segons ha publicat aquest dimecres el BOPA, el contracte compta amb un termini d'execució fins al 31 de desembre d'aquest any, tot i que l'acord és prorrogable anualment fins a un màxim de sis anys. D'aquesta manera, la corporació culmina un acord que es va prendre el juny i que argumenta que sigui el personal de l'entitat qui dinamitzi l'espai Laurèdia Jove.



Així doncs, el Comú cedeix l'ús de l'espai situat a la plaça de la Germandat, estableix els mitjans per al compliment dels objectius i accions del Pla Nacional de la Infància i Adolescència (PNIA), i facilita informació i formació que es proposa des del Pla Nacional Contra les Drogodependències. Per la seva banda, la ludoscola ofereix un programa d'activitats extraescolars i desenvolupa un projecte d'activitats de l'espai Laurèdia Jove amb el seu personal.



Pel que fa al contracte de prestació de serveis perquè el personal de l'entitat pugui dinamitzar l'espai Laurèdia Jove, veient la feina desplegada per la ludoscola, la corporació comunal ja va considerar oportú ara fa uns mesos que siguin "professionals consolidats els que de la mà de la tècnica d'Infància i Joventut facin aquesta tasca", van aclarir.