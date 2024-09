Roger Puig torna de la primera estada a Xile amb bones sensacions

Quant a la valoració de la primera estada, Puig s'ha mostrat molt content: "Han sigut tres setmanes en les quals hem estat esquiant pràcticament tots els dies i hem tret el màxim rendiment de les condicions ". Ara entrenarà tres setmanes al Principat centrant-se en el físic per a després a Xile "fer un treball més específic, ja de traçat, i sobretot encarat a la velocitat perquè és una estació que ens permetrà entrenar tant supergegant com descens amb equips de Copa del Món". Més al detall, Aguilà ha assenyalat que van dividir la feina en quatre blocs, dos d'eslàlom i dos de gegant. "En els primers ens vam centrar molt a treballar la base, l’esquí lliure, la tècnica i coses de nivell inferior, i en els dos següents vam pujar el nivell i vam complicar les condicions buscant més la velocitat i el rendiment", ha apuntat.

Com s'ha esmentat, el primer trasllat ha deixat a l'andorrà molt bon sabor de boca, ja que a més va poder esquiar pràcticament cada dia. "S’ha vist una evolució molt bona, des del primer dia que ens vam posar els esquís fins avui" , ha esmentat el seu entrenador, Pol Aguilà, al respecte. En aquest segon periple sud-americà, el qual s'allargarà fins al 15 d'octubre, prendrà part en dues curses de supergegant els dies 27 i 28 de setembre a Corralco: "Serviran per introduir una mica la carrera i canviar el xip de pretemporada cap a la competició", ha dit l'esquiador.

Per El Periòdic

Pretemporada per al curs 2024/25

