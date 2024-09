Els pisos de lloguer del Pas de la Casa costaran entre 470 i 825 euros

L'Institut Nacional de l'Habitatge inicia el procés per adjudicar els pisos de lloguer a preu assequible de l'edifici la Solana del Pas de la Casa. En total s'ofereixen 15 habitatges amb un preu de lloguer mensual que oscil·la entre els 470 i els 825 euros, un import que varia en funció d'elements com la superfície o el nombre d'habitacions. Així ho ha anunciat aquest dimecres a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), en què s'esclareix que poden concórrer a aquesta convocatòria les persones inscrites en el registre de sol·licitants d'habitatges de preu assequible abans del 18 de setembre. Així mateix, els interessats disposaran de 15 dies naturals per manifestar la voluntat de participar en el procés d'adjudicació, el qual conclourà el pròxim 3 d'octubre.

Així doncs, pel que fa a l'import del lloguer, aquest es podrà veure incrementat en funció dels ingressos del sol·licitant. En aquest sentit, l'edicte posa en relleu que "si el 30% dels ingressos de la persona adjudicatària o la unitat familiar de convivència són superiors al preu assequible aprovat, la renda establerta per a l'habitatge adjudicat s'incrementa fins a aquest import, sense que aquesta pugui superar el preu de mercat menys un 25%".

Tot i això, també s'assenyala que la persona o unitat de convivència adjudicatàries poden sol·licitar un ajut per a l'habitatge de lloguer – sempre que compleixin els requisits per gaudir-ne - si el preu assequible inicial és superior al 30% dels seus ingressos. L'import de l'ajut, doncs, "es limita a la diferència entre la renda màxima que pot pagar, equivalent al 30% dels seus ingressos, i el preu assequible establert per a l'habitatge adjudicat".

Cal destacar que les unitats immobiliàries es troben pintades de nou i buides de mobiliari, mentre que la cuina consta exclusivament de vitroceràmica, forn i campana extractora. L'edifici disposa d'ascensor i també s'ofereixen places d'aparcament i trasters a raó de 80 euros mensuals, sense possibilitat de cedir-se per separat. A més, no està permesa la cessió de l'ús de més d'una plaça d'aparcament i un traster per habitatge. Excepcionalment, però, es podran cedir dues sempre que n'hi hagi de disponibles, i es farà per ordre de petició.