El Comú d'Andorra la Vella obre convocatòria per a l'estudi del clima laboral

El Comú d'Andorra la Vella ha convocat avui un concurs nacional per adjudicar la realització d'un estudi de clima laboral, en el qual té previst destinar 20.000 euros. Tal com ha detallat la corporació, el concurs respon a la voluntat de disposar d'una diagnosi de l'estat actual del clima laboral de l'ens i d'un pla d'acció a curt, mitjà i llarg termini per desenvolupar accions de millora.



Entrant en detall, l'estudi ha d'incloure tot el personal de la corporativa comunal, tant funcionaris com treballadors públics interins. A més, la previsió de l'entitat és que una vegada s'adjudiqui, l'estudi es pugui realitzar en un termini màxim de cinc mesos.



Cal indicar que les persones interessades a participar en el concurs poden descarregar gratuïtament les bases a la web de la plataforma de contractació del sector públic. Així, les propostes han de ser presentades abans de les 15.00 hores del dia 2 d'octubre mitjançant aquesta mateixa plataforma, mentre que l'obertura de les sol·licituds s'efectuarà el pròxim 3 d'octubre a les 12.00 hores.