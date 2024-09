Frank Porté continua la seva progressió al Campionat de França de F4

Del 22 al 25 d'agost, el circuit de Magny-Cours va acollir la cinquena data del Campionat de França de F4 de l'FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) i Frank Porté va ser a la línia de partida. Així, el pilot va destacar amb remuntades i lluites, les quals li van permetre augmentar els seus punts a la general per posicionar-se ara 7è.

A la primera carrera, el bon ritme va minvar l'andorrà després de les primeres voltes, havent de sortir-se del traçat per evitar el contacte amb dos rivals, endarrerint-se fins a la 25a plaça i remuntar fins a la 19a. En la segona, també va remuntar per passar del 13è al 7è lloc, i en la tercera, després d'interrompre's per diversos incidents, va obtenir la 6a plaça.

Les pròximes curses seran a Dijon, del 13 al 15 de setembre, i a Le Castellet del 4 al 6 d'octubre.