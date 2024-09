No rematar les accions sempre surt car

Amb la mirada posada a la Nations League, la selecció absoluta ha tingut avui un primer amistós contra Gibraltar en el qual han caigut per la mínima (1-0) amb una única diana, de rebot, de Dan Bent.

Els instants inicials han sigut amb molta intensitat dels locals, amb una primera arribada d'una centrada lateral de Liam Walker (5') que ha controlat un company i ha acabat molt per sobre els tres pals. Al principi, la pilota ha sigut més per als gibraltarencs, tot i que els de Koldo Álvarez de Eulate han sigut els qui més han arribat a àrea contrària. La primera per a ells ha estat amb un tir d'Adri da Cunha (14') directe a les mans de Bradley Banda. Però, tres minuts més tard i d'una nova centrada lateral, Bent s'ha topat amb la pilota rebotant-li gairebé sense voler al pit i colant-la al fons de la xarxa després que Iker Álvarez no hi hagi pogut arribar.

A poc s'han quedat els de Julio Ribas de fer el segon abans de la mitja part, quan d'un refús d'una altra centrada d'una falta Ethan Britto ha recuperat l'esfèric i ha xutat des de la frontal topant-se amb la cama d'un pirenaic per acabar amb l'acció a córner. Els visitants han continuat gaudint d'arribades, però com en els casos anteriors, cap de perill més enllà d'un tir de da Cunya des de l'interior de l'àrea que el porter contrari ha pogut refusar sense gaires complicacions.

Els darrers minuts abans d'anar cap als vestidors han passat sense oportunitats clares per a cap dels dos conjunts, amb només un remat directe al travesser de Tjay De Barr després de fer-se sol una jugada des de l'exterior cap a la frontal, deixant el resultat a favor de Gibraltar per la mínima.

La segona part ha mantingut l'escaleta de la primera, i ha iniciat amb anades i vingudes sense veure porta i la lesió d'Ethan Jolley. No ha estat fins passada l'hora de partit (68') quan Moi San Nicolás ha provat sort des de fora l'àrea enviant la pilota per sobre la porteria rival. Els del Principat no han abaixat els braços i s'han fet amb el domini de l'esfèric tenint als locals tancats al seu camp, i no ha estat fins al minut 70 que els de Ribas han posat momentàniament una marxa més.

Poc els ha durat, i els tricolor han tornat a atacar. Eren els darrers sospirs quan Jordi Aláez ha recollit un refús al vèrtex de l'àrea per empalmar una mitja volea directament a fora, per posteriorment ser Àlex Martínez, d'una falta llunyana, qui també ha xutat fora. Ja en l'últim minut de l'afegit, Christian García s'ha fet amb la pilota a l'interior de l'àrea petita i, tot sol, l'ha enviat per sobre el travesser. Així, el duel s'ha tancat amb l'1-0 al lluminós.