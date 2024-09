La impermeabilització de la coberta del Santuari nou de Meritxell tindrà un cost de 195.000 euros

Amb l’adjudicació d’aquest dimecres s'enceten els treballs de rehabilitació d’aquest temple, la previsió dels quals es realitzar-se en diverses fases i que inclouen tant la reparació d’aspectes estructurals, com la millora de les instal·lacions elèctriques, sonores i altres aspectes decoratius i estètics.

L’adjudicació del concurs ha estat per a l’empresa Construccions Hundeka, SAU, la qual tindrà ara l’objectiu de millorar la coberta del temple dissenyat per l'arquitecte espanyol Ricardo Bofill i que actualment presenta problemes de filtracions d’aigua que cal reparar. Una actuació que s’inicia coincidint amb el cinquantè aniversari de la instal·lació de la primera pedra del nou Santuari de Meritxell. El termini d’execució previst és de 10 setmanes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació