Adjudicada per gairebé 2 milions d'euros la instal·lació de les proteccions pel túnel de Sant Julià

La sessió posterior al Consell de Ministres ha deixat un clar protagonista, com ha sigut l'empresa adjudicaria de les obres de seguretat que tindran lloc al futur túnel de Rocafort. Una intervenció que permetrà finalitzar la desviació de Sant Julià de Lòria, la qual es presenta com un element clau per a la descongestió del trànsit en el centre de la vila. Sobre això, ha volgut insistir en primera instància el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, com també portaveu del Govern, Guillem Casal.

Amb referència als detalls, Casal ha manifestat que aquest dimecres s'ha adjudicat la instal·lació de les proteccions del vessant de muntanya adjacent al túnel per a l'empresa 'Inacces' per un import d'1.939.000 euros. Així, ha detallat que aquest darrer tram de la desviació constarà de dues fases constructives: d'una banda, les proteccions del vessant i, per l'altra, la del mateix túnel, les quals encara resten per redactar. En aquest sentit, Casal ha concretat que els treballs d'instal·lació de les proteccions per evitar la caiguda de blocs rocosos s'iniciaran a finals d'aquest mes, de manera que de cara a la primavera estigui conclosa la barrera de seguretat.

Al mateix temps, el ministre de Medi Ambient ha assegurat que un cop finalitzi l'obra de seguretat, es començarà amb els treballs d'excavació del túnel (a falta encara de la licitació del projecte i, per tant, d'una data exacta d'inici). Convé assenyalar que des del ministeri de Territori i Urbanisme especifiquen i estimen que el túnel de Rocafort podria quedar enllestit a finals de l'any 2027.

Cessió per a la millora de les carreteres secundàries de la Comella i la Rabassa

El Consell de Ministres celebrat avui també ha deixat l'adjudicació dels treballs de millora puntual de la plataforma de la CS-101 (pertinent a la Comella i entorn del punt quilomètric 4,5) a l'empresa Progec per un import de més de 295.000 euros i amb un termini d'execució de tres mesos.

De manera paral·lela, l'Executiu també ha concedit els treballs de manteniment referents a la quarta fase de la CS-130 i pertanyents a la Rabassa, a la mateixa empresa per un import de 267.000 euros. En aquest sentit, cal destacar que s'ha adjudicat la direcció de l'obra a Sinus Enginy, SAU per un valor de 9.200 euros.