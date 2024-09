Carabaña i Dòria ja tenen clars els pròxims objectius

Els esportistes representants d’Andorra als Jocs Olímpics de París 2024, Mònica Dòria i Nahuel Carabaña, han estat homenejats aquesta tarda en un acte en què se’ls ha atorgat un reconeixement per la seva participació en les olimpíades, celebrades aquest estiu a la capital francesa. A l'acte hi han estat presents el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí.

Pel que fa als esportistes, Carabaña ha volgut agrair el reconeixement: “No solament per aquest any, sinó per tots els anys de treball. He de reconèixer que quasi em surt la llagrimeta”, ha afirmat. Quant a futurs objectius, l’atleta ha explicat que ja els té molt clars: el mundial d'atletisme a Tòquio i després, durant la temporada, els Jocs dels Petits Estats a Andorra. “Em fa molta il·lusió, ja que la recordo com una primera competició internacional que vaig fer quan era molt jove i em va sortir molt bé”, ha relatat.

En la mateixa línia ha continuat Dòria. La palista també té molt definits els reptes: “Des del dia que vam acabar París el meu objectiu és Los Angeles, el meu cap va fer clic. Sobretot vull gaudir tot el camí i continuar treballant”, ha sentenciat.

En el seu discurs, Espot ha ponderat el primer diploma olímpic de l’esport andorrà obtingut per Mònica Dòria a la prova de caiac. A més, ha aprofitat per encoratjar ambdós esportistes en els seus reptes futurs. “Continuarem al vostre costat, perquè aquestes gestes es puguin reproduir i millorar”, ha assegurat el cap de Govern.

D’altra banda, l’Executiu ha valorat la feina tant dels agents del cos de Policia desplaçats a París com dels voluntaris de la Creu Roja que també van viatjar a la capital francesa: “La cooperació, tant en l’àmbit del voluntariat com de la seguretat, és una mostra de solidaritat i bon veïnatge, i per tant n’estem orgullosos i us agraïm que hàguiu estat abanderats del bon nom d’Andorra”, ha conclòs Espot.

Les mínimes seran consensuades

Finalment, reprenent la ‘polèmica’ de les mínimes per participar en els Jocs Olímpics, Cabanes ha revelat que amb el Comitè Olímpic Andorrà es pactaran les línies per poder entrar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en funció de si té beca olímpica o no: “Es fixaran unes comissions de treball per consensuar quines són les mínimes i és molt important que l'esportista implicat les conegui i que sàpiga quins progressos han d'assolir perquè no quedi el dubte els darrers mesos”, ha detallat.